سناتور أمريكي يشكك في تقييم واشنطن لالتزام إسرائيل بالقانون الدولي

شكك عضو ديمقراطي في مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الأحد في أن تكون إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تتبع طريقة مناسبة لتقييم مدى التزام إسرائيل بالقانون الدولي.

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يأتي ذلك في أعقاب تقرير لـ"رويترز" أفاد بأن بعض كبار المسؤولين الأمريكيين أبلغوا وزير الخارجية أنتوني بلينكن بأنهم لم يحصلوا على تأكيدات "ذات مصداقية أو موثقة" من إسرائيل بأنها تستخدم الأسلحة الأمريكية وفقا للقانون الإنساني الدولي.

وقال السناتور كريس فان هولين في بيان: "تحوم حول هذا التقرير شكوك جدية في شأن نزاهة العملية داخل إدارة بايدن لمراجعة التزام حكومة (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو بالقانون الدولي في غزة".

ويتعين على بلينكن أن يقدم تقريرا إلى الكونغرس بحلول الثامن من مايو يحدد فيه ما إذا كان يعتبر الضمانات الإسرائيلية ذات مصداقية.

ووفقا لمذكرة داخلية بوزارة الخارجية، توصلت تقييمات عدد من المكاتب داخل الوزارة إلى أن التأكيدات الإسرائيلية "ليست ذات مصداقية ولا يمكن الاعتماد عليها"، مستشهدة بأعمال عسكرية إسرائيلية قال المسؤولون إنها تثير "تساؤلات جدية" حول انتهاكات محتملة للقانون الإنساني الدولي.

وقال فان هولين إن تقرير "رويترز" خلص إلى أن توصيات تلك المكاتب "تم تجاهلها من أجل المواءمة السياسية".

ويضغط فان هولين وبعض أعضاء الكونغرس من الديمقراطيين على بايدن لجعل المساعدات العسكرية لإسرائيل مشروطة بالحد من سقوط قتلى من المدنيين في حرب غزة لكن الإدارة لم تفعل ذلك حتى الآن.

المصدر: "رويترز"