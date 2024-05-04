توقع المحلل السابق بوكالة المخابرات المركزية الأمريكية لاري جونسون أن الجيش الروسي سينهي العملية العسكرية الخاصة بتحرير العاصمة الأوكرانية كييف ومقاطعة أوديسا.

وقال الخبير: "أعتقد أنه سيتم السيطرة على كييف في نهاية المطاف وسيتم السيطرة على أوديسا وسيتقدم الروس للوصول إلى نهر الدنيبر".

إقرأ المزيد

وأشار إلى أنه بينما يحرز الجيش الروسي تقدما جديا على خط المواجهة، فإن خطاب الدول الغربية يصبح عدوانيا بشكل متزايد. ويتحدث المسؤولون البريطانيون والفرنسيون بشكل متزايد عن إرسال قوات إلى أوكرانيا وضرورة "ضرب الأراضي الروسية" بأسلحة بعيدة المدى.

ووصف جونسون هذه التصريحات بالجنون. مؤكدا أنه إذا أعطت موسكو الأسلحة للمكسيك وتحدثت عن ضرورة ضرب المؤسسات الاستراتيجية في الولايات المتحدة، فإن واشنطن ستعتبر ذلك عملا من أعمال الحرب ضدها.

وتابع جونسون ساخطا: "ما الذي يفكر فيه هؤلاء الناس؟".

كما قال رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك إن السؤال الوحيد الذي لم تتم الإجابة عنه في نزاع أوكرانيا حتى الآن، هو هل ستسيطر روسيا على مقاطعة أوديسا جنوب غرب أوكرنيا على البحر الأسود؟

المصدر: "نوفوستي"