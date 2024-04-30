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ماسك: السؤال الوحيد المتبقي هو هل ستستولي روسيا على أوديسا؟

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ماسك: السؤال الوحيد المتبقي هو هل ستستولي روسيا على أوديسا؟
AFP
رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك
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قال رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك إن السؤال الوحيد الذي لم تتم الإجابة عليه في نزاع أوكرانيا حتى الآن، هول هل ستستولي روسيا على مقاطعة أوديسا جنوب غرب أوكرنيا على البحر الأسود؟

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وكتب ماسك على منصة "إكس": "أعتقد أن السؤال الوحيد المتبقي، هل ستستولي روسيا على أوديسا؟".

وأكد أن روسيا لن تتوقف حتى تحرر بالكامل أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.

وجاء تعليق ماسك هذا، ردا على تغريدة ألكسندر سيرسكي قائد قوات كييف حول تدهور الأوضاع على الجبهة.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية مؤخرا أن حصيلة قتلى القوات الأوكرانية بلغت 500 ألف فرد، فيما تواصل القوات الروسية تقدمها على مختلف المحاور وتدمير طاقات الجيش الأوكراني اللوجستية وأسلحته الغربية، ومنظومة الكهرباء والطاقة والاتصالات الأوكرانية.

المصدر: نوفوستي

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