ماسك: مباحثات زيلينسكي وبايدن حول استمرار دعم كييف "ضرب من الجنون"

قال رجل الأعمال والملياردير الأمريكي إيلون ماسك إن المباحثات بين الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ونظيره الأمريكي جو بايدن حول استمرار الدعم لكييف "ضرب من الجنون".

وكتب على منصة "X": "هذا جنون وغير معقول.. صراع أبدي".

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وجاء تعليق ماسك ردا على منشور لرجل الأعمال ديفيد ساكس، تحدث فيه عن تصريحات زيلينسكي حول العمل مع الولايات المتحدة على اتفاق لدعم كييف لعشر سنوات.

وكان زيلينسكي قد قال في وقت سابق إن المفاوضات مع واشنطن تجري في إطار العمل على اتفاق ثنائي للتعاون الأمني وأن هدف كييف جعل هذه الاتفاقية "الأقوى بين" الاتفاقيات الأمنية الأخرى بين واشنطن وباقي الدول.

ووقع بايدن مؤخرا تشريعا لمساعدة الحلفاء يشمل 61 مليار دولار لأوكرانيا.

وأعلن البنتاغون أن الولايات المتحدة ستستأنف الإمدادات العسكرية إلى أوكرانيا بحزمة بقيمة مليار دولار.

This is insane. The forever war. — Elon Musk (@elonmusk) April 29, 2024

المصدر: نوفوستي