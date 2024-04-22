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زيلينسكي: أوكرانيا والولايات المتحدة بدأتا العمل على اتفاق أمني

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زيلينسكي: أوكرانيا والولايات المتحدة بدأتا العمل على اتفاق أمني
Globallookpress Alexis Sciard
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
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أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الاثنين، بعد مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكي جو بايدن، أن البلدين "باشرا العمل على اتفاق أمني" ثنائي.

وقال زيلينسكي في مداخلته اليومية: "فريقانا -أوكرانيا والولايات المتحدة- باشرا العمل على اتفاق أمني ثنائي".

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وأكد أن كييف وواشنطن أحرزتا تقدما في مسألة تسليم أوكرانيا صواريخ أمريكية بعيدة المدى من طراز "اتاكمز".

وكان بايدن قد وعد نظيره الأوكراني خلال المحادثة الهاتفية بأن واشنطن ستقدم قريبا حزمة جديدة من المساعدات العسكرية إلى كييف.

ووافق مجلس النواب الأمريكي في جلسة السبت الماضي، على مشروع قانون بشأن مساعدات إضافية لأوكرانيا بقيمة 61 مليار دولار تقريبا.

المصدر: ا ف ب

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