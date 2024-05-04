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الدفاع الروسية تعلن إسقاط 4 صواريخ أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم

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الدفاع الروسية تعلن إسقاط 4 صواريخ أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم
Sputnik
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية صباح اليوم السبت أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 4 صواريخ "ATACMS" أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم.

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وقالت الوزارة في بيان: "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولة لنظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي على الأراضي الروسية باستخدام صواريخ "ATACMS" التكتيكية ".

وأوضح البيان أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 4 صواريخ "ATACMS" فوق شبه جزيرة القرم".

كما أفادت وزارة الدفاع الروسية يوم أمس الجمعة، بأن وسائط الدفاع الجوي التابعة للجيش الروسي تصدت لست طائرات مسيرة تابعة للقوات الأوكرانية ودمرتها.

ويحاول نظام كييف يوميا مهاجمة المناطق الحدودية والوسطى في روسيا، باستخدام عدة أنواع من الأسلحة كالمسيرات الجوية والصواريخ.

 

المصدر: تاس

 

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