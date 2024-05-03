الدفاع الجوي الروسي يدمر 6 مسيرات جوية معادية الليلة الماضية

أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن وسائط الدفاع الجوي التابعة للجيش الروسي تصدت الليلة الماضية لست طائرات بدون طيار تابعة للقوات الأوكرانية ودمرتها.

وذكرت الوزارة في بيانها، أن قوات الدفاع الجوي الروسية المناوبة اعترضت ودمرت الليلة الماضية هذه المسيرات الجوية المعادية فوق مقاطعة بيلغورود وشبه جزيرة القرم.

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وقالت الوزارة: "خلال الليلة الماضية، تم التصدي لمحاولات نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية ضد أهداف على أراضي روسيا الاتحادية، باستخدام مسيرات جوية من نوع الطائرات ".

وأضافت الوزارة في بيانها: "وتمكنت وسائط الدفاع الجوي المناوبة، من اعتراض وتدمير خمس طائرات أوكرانية بدون طيار فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، كما دمرت طائرة بدون طيار فوق أراضي شبه جزيرة القرم".

ويحاول نظام كييف يوميا مهاجمة المناطق الحدودية والوسطى في روسيا، باستخدام عدة أنواع من الأسلحة كالمسيرات الجوية والصواريخ.

المصدر: نوفوستي