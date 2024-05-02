الدفاع الروسية: اسقاط مسيرتين معاديتين فوق مقاطعة بيلغورود

ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرتين مسيرتين فوق مقاطعة بيلغورود.

وأعلنت الوزارة في بيان: في حوالي الساعة 17:20 بتوقيت موسكو، تم إحباط هجوم إرهابي أوكراني باستخدام طائرات مسيرة، موجهة ضد أهداف داخل أراضي روسيا الاتحادية.

وتمكنت أنظمة الدفاع الجوي الروسية من تدمير طائرتين مسيرتين تابعتين للقوات المسلحة الأوكرانية، فوق أراضي مقاطعة بيلغورود.

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في وقت سابق تم الإعلان عن التصدي لتهديد صاروخي استهدف المناطق الجنوبية من مقاطعة خيرسون.

المصدر: RT