الخبير العسكري الدكتور قسطنطين سيفكوف يقول إن أوكرانيا تفتقر إلى إمكانية استخدام الصواريخ الأمريكية بشكل مكثف. حول ذلك، كتب إيفان بانكين وإيغور ياكونين، في "كومسومولسكايا برافدا":

أرسلت الولايات المتحدة سرًا إلى أوكرانيا أكثر من 100 صاروخ ATACMS، يصل مداها إلى 300 كيلومتر، قبل موافقة مجلس الشيوخ على حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لكييف.

على هواء إذاعة "كومسومولسكايا برافدا"، ناقشنا هذا الموضوع مع نائب رئيس الأكاديمية الروسية لعلوم الصواريخ والمدفعية لسياسة المعلومات، دكتور العلوم العسكرية، قسطنطين سيفكوف، فقال:

هذا تهديد خطير. يبلغ مدى صاروخ ATACMS حوالي 300 كيلومتر. ولكن، من غير المرجح أن تشمل الإمدادات إلى كييف أحدث النماذج منها. على الأرجح، هذه صواريخ من النماذج السابقة. مداها بين 150 و 250 كم. من الأهمية بمكان أن تكون مزودة برأس حربي كبير- حوالي 500 كيلوغرام. مع العلم أن دقة إصابتها ليست مرتفعة.

ومع ذلك، سيكون علينا تعزيز نظام الدفاع الجوي في شبه جزيرة القرم؟

سيكون لا بد من تقليل أو إلغاء إمكانية الاستخدام الناجح لهذه الصواريخ.

هل يهم عدد الصواريخ وحدها، أم عدد وسائط إطلاقها مهم أيضا؟

من المهم ليس فقط أن يكون لديك 100-200 صاروخ. يجب أن تكون قادرًا على تنظيم رمي مركز. بحيث تُطلق 30-40 صاروخًا في الرمية الواحدة، لتخترق نظام الدفاع الجوي.

هل تمتلك القوات المسلحة الأوكرانية مثل هذه القدرات؟

ليس بعد. لتنظيم وابل من 40 صاروخًا، يجب أن يكون لديك 20 طائرة. مثل سو-24، ترتفع في الهواء معا، وتصل إلى موقع الإطلاق وتطلق هذه الصواريخ. كييف ليس لديها المطلوب.

ماذا يمكنهم أن يفعلوا اليوم؟

الضرب ب 4-8 صواريخ كحد أقصى. يمكننا التحكم بهذه الكمية.

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