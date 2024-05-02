إيران تنفي التقارير حول "الاعتداء الجنسي على المتظاهرة نيكا شكارمي وقتلها"

نفت السلطة القضائية في إيران ما ورد في تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية "BBC" بقيام عناصر من الحرس الثوري"بالاعتداء جنسيا على فتاة وقتلها" في الاحتجاجات التي شهدتها البلاد عام 2022.

وذكر موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية الإيرانية أن التقرير الاستقصائي المزعوم لشبكة "بي بي سي" عن الفتاة الإيرانية نيكا شاكرمي (16 عاما) التي لقيت حتفها أثناء مشاركتها في الاحتجاجات على خلفية مصرع الشابة مهسا أميني يظهر أن هذه الوسيلة الإعلامية لا تلتزم الحقيقة والواقع".

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واعتبر الموقع أن ما تم نشره يظهر أن الشبكة البريطانية "لم ولا تكترث بالمبدأ الأساسي للتقرير الموثق، وهو إمكان التحقق من المصادر والوثائق".

وأرفق ميزان أونلاين تقريره بصور ووثائق من هيئة الطب الشرعي في طهران، مكررا رفض الاتهامات بالاعتداء على شكارمي والتأكيد بأنها انتحرت.

ونشرت شبكة "بي بي سي" هذا الأسبوع تقريرا يشير إلى أن "المراهقة نيكا شاكرمي تعرضت للاعتداء الجنسي والقتل على يد عناصر من الحرس الثوري بعد أن قاموا بتوقيفها".

واندلعت احتجاجات واسعة في إيران اعتبارا من 16 سبتمبر 2022 في أعقاب وفاة الشابة مهسا أميني بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران على خلفية عدم التزامها القواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية.

وفقد أثر المراهقة نيكا شاكرمي في 20 من الشهر ذاته بعد مشاركتها في تحرك احتجاجي في طهران، وتم العثور على جثتها بعد نحو أسبوع.

واتهمت منظمات حقوقية قوات الأمن بقتل شاكرمي أثناء مشاركتها في الاحتجاجات، لكن السلطات قالت حينها إن المراهقة قضت "انتحارا" بعد أن رمت نفسها من مبنى.

المصدر: أ ف ب+RT