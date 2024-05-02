غالانت يناقش مع نظيره الأمريكي التطورات العملياتية على الجبهتين الشمالية والجنوبية لإسرائيل

بحث وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت مع نظيره الأمريكي لويد أوستن هذه الليلة، التطورات في شمال إسرائيل وجنوبها، مؤكدا الالتزام بإعادة سكان الشمال سواء عبر اتفاق أو عمل عسكري.

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وركزت المناقشات بين غالانت وأوستن على "التطورات العملياتية في الساحتين الجنوبية والشمالية، بالإضافة إلى الالتزام المشترك لكلا البلدين بضمان إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس في غزة".

وأطلع غالانت نظيره الأمريكي، على "أنشطة الجيش الإسرائيلي المستمرة واستعداداته للعمليات المستقبلية في غزة، كما ناقش الجهود الإنسانية، بما في ذلك فتح معابر برية جديدة والزيادة الكبيرة في حجم المساعدات خلال الشهر الماضي، ومضاعفة عدد شاحنات المساعدات التي تدخل غزة".

كما ناقش غالانت "العدوان المستمر من قبل حزب الله وأكد التزام إسرائيل بإعادة المجتمعات الشمالية في إسرائيل إلى منازلهم، سواء كان ذلك من خلال اتفاق أو عمل عسكري".

كما ناقش الطرفان "التهديدات الإيرانية للاستقرار الإقليمي وأمن إسرائيل. وشدد غالانت على أهمية الحفاظ على جبهة موحدة وجهد إقليمي مشترك لمواجهة هجمات إيران بالوكالة وطموحاتها النووية، ومعربا عن تقديره لأوستن لالتزامه الثابت بأمن إسرائيل وشراكتها طويلة الأمد".

المصدر:RT