غالانت يرافق بلينكن إلى غلاف غزة ويؤكد استعداد الجيش الإسرائيلي لاجتياح رفح

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت اليوم الأربعاء أن الجيش الإسرائيلي يستعد للهجوم على رفح.

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جاء ذلك خلال جولة قام بها غالانت برفقة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى مستوطنات غلاف غزة، حيث أجرى الاثنان جولة شملت كيبوتس نير عوز ومعبر كرم أبو سالم، وذلك بحضور رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي والمدير العام لوزارة الدفاع إيال زامير.

وفي نهاية الاجتماع الذي أجري في المعبر، قال غالانت: "نحن مصممون على اتخاذ كل إجراء لإعادة مختطفينا إلى منازلهم فهذا الأمر صائب أخلاقيا وهو هدف الحرب المعلن".

وأضاف غالانت أن "الجيش الإسرائيلي مستعد لتنفيذ كل مهمة عملياتية في منطقة رفح".

هذا وركزت وسائل إعلام عبرية على عملية اجتياح الجيش الإسرائيلي لرفح، حيث شهد الملف تسارعا كبيرا في الأحداث عقب موافقة تل أبيب على خطة رفح للمرة الرابعة بعد معالجة التحفظات الأمريكية.

وفي تقرير نشرته هيئة البث الرسمية في وقت سابق، قالت إن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي ورئيس الشاباك رونين بار التقيا صباح الأربعاء في القاهرة رئيس المخابرات المصرية عباس كامل، على خلفية الاستعدادات المتقدمة للجيش الإسرائيلي لعملية عسكرية برية في رفح والمخاوف المصرية من تدفق أعداد كبيرة من النازحين الفلسطينيين إلى سيناء.

يديعوت أحرونوت