مركز جنيف لإزالة الألغام: القوات الأوكرانية تستخدم أسلحة أطلسية لم تستخدم في النزاعات السابقة

أكد الخبير في مركز جنيف الدولي لإزالة الألغام روري لوغان أن القوات الأوكرانية تستخدم في استهداف المناطق الروسية الجديدة ذخائر أطلسية لم يستخدمها "الناتو" في النزاعات السابقة.

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وقال لوغان في مؤتمر صحفي لدائرة الأمم المتحدة لإزالة الألغام (UNMAS) في جنيف، اليوم الأربعاء: "يستخدم الطرفان أسلحة حديثة لم يتم استخدامها في نزاعات سابقة. وبسبب عجزنا في الوصول إلى المناطق التي يسيطر عليها الجيش الروسي، لا يمكننا إلا تصور ما هناك، وخاصة في ظل الكميات الكبيرة من ذخيرة "الناتو" المستخدمة".

وأضاف: "لم نشهد سابقا استخدام صواريخ "ستورم شادو" لكن عندما يحين الوقت سنتصل بالدول التي زودت أوكرانيا بهذه الصواريخ وسنطلب منها المساعدة في إزالة الصواريخ التي لم نفجر".

وأضاف أن كمية الذخائر غير المنفجرة على الجبهة لا سابق لها منذ الحرب العالمية الثانية، موضحا أن أكثر من 10 آلاف قذيفة تستخدم في منطقة النزاع الأوكراني يوميا، ولا تنفجر ما بين 10% و30% منها.

وردا على سؤال عن أسباب غياب أي معلومة حول الخطر الصادر من الذخائر غير المنفجرة في الأراضي التي تسيطر عليها روسيا أجاب لوغان: "موظفونا ليسوا متواجدين في المناطق التي تسيطر عليها روسيا. لا نعمل إلا في المناطق التي يتاح لنا الوصول إليها... لا يمكنني الإجابة عن هذا السؤال إلا بالقول إن فرقنا تقف موقفا محايدا وتنفذ عملا إنسانيا، ونحن مستعدون للوصول إلى أي مكان ممكن".

المصدر: نوفوستي