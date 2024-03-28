"روستيخ" تصنع سترات واقية جديدة لخبراء إزالة الألغام

أعلنت مؤسسة"روستيخ" الروسية عن تطوير سترات واقية جديدة مخصصة لخبراء إزالة الألغام.

وجاء في منشور على الموقع الإلكتروني للمؤسسة:" وسّع مصنع Oktava التابع لمؤسستنا خطوط الإنتاح الخاصة بسترات Obereg الواقية، وتمكن من تطوير سترات Obereg-S الجديدة المناسبة لخبراء إزالة الألغام، هذه السترات حصلت على تصميم خاص لتوفير مساحة حماية أكبر من شظايا الألغام، وهي أخف وزنا مقارنة بسترات Obereg العادية، إذ يبلغ وزنها 5 كيلوغرامات فقط".

وأشارت الموسسة إلى أن سترات "Obereg-S" الجديدة، وبدلا من الدروع الخزفية التقليدية، حصلت على جيوب حماية خاصة تتمتع بمعدل حماية S2 و+BR1، الأمر الذي يحمي خبراء الألغام من شظايا الألغام المضادة للأفراد PMN-1، PMN-2 وPMN-4، وكذلك يحميهم من طلقات المسدسات وشظاياها.

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وحصلت السترات الجديدة أيضا على دروع لحماية المنطقة الأوراك ومنطقة ما بين الفخذين وصممت ليتمكن مستخدمها من ارتداء خوذ خاصة لحماية الوجه والرقبة من الشظايا.

وأشارت "روستيخ" إلى أنها تطور عدة نسخ من سترات "Obereg" الواقية المضادة للرصاص أيضا، منها سترات تحمي من طلقات الرشاشات من عيار 5.45 و 7.62 ملم، وسترات تتمتع بمعدل حماية Br 5، تحمي مرتديها من الطلقات الخارقة للدروع من عيار7.62-54 (B-32).

المصدر: روستيخ