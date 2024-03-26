الجيش الروسي يختبر درونات ثقيلة جديدة متعددة المهام

ذكرت وسائل إعلام روسية أن وحدات الجيش المشاركة في العملية العسكرية لخاصة اختبرت بنجاح نوعا جديدا من الدرونات الثقيلة المتعددة المهام.

وحول الموضوع قال أحد قادة فصائل التحكم بالدرونات في الجيش الروسي لوكالة تاس:"بدأت بعض وحدات الجيش المشاركة في العملية العسكرية الخاصة باختبار طائرة مسيرة ثقيلة جديدة سداسية المراوح، هذه الطائرة أطلق عليها اسم إيفانوشكا".

وأضاف:"لدينا جميع أنواع الطائرات المسيرة، ونعمل مع درونات FPV، وكذلك الدرونات الاستطلاعية والدرونات المروحية الثقيلة، العملية العسكرية الخاصة أظهرت الدور الكبير الذي تلعبه الدرونات في العمليات القتالية الحديثة، وأصبح من المستحيل الاستغناء عن هذا النوع من المعدات".

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وأشار العسكري إلى وجود حاجة حقيقة لتطوير الطائرات المسيرة المتعددة المهام، وأن الحكومة الروسية والقائد الأعلى للقوات المسلحة يتعاملون بجدية مع هذا الموضوع.

وتجدر الإشارة إلى أن روسيا طورت خلال العامين الماضين عدة أنواع من الطائرات المسيرة المتعددة المهام، ومؤخرا تم الكشف عن طائرة مسيرة هجينة، ستستخدم كمنصة لحمل درونات FPV.

المصدر: وكالات روسية