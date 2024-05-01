زيارة غير متوقعة لبلينكن إلى أحد معابر قطاع غزة وميناء إسرائيلي

التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم أقارب رهائن إسرائيليين لدى "حماس" تظاهروا أمام فندق إقامته في تل أبيب، ومن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال بلينكن خلال اللقاء الذي جمعه مع الرئيس الإسرائيلي اسحق هرتزوغ في إطار الزيارة لإسرائيل: "حتى في هذه الأوقات الصعبة، نحن مصممون على التوصل إلى وقف لإطلاق النار يعيد الرهائن إلى ديارهم والتوصل إليه الآن. السبب الوحيد لعدم حصول ذلك هو حماس".

وذكر موقع إسرائيلي أنه من المقرر إجراء بلينكن محادثات مع مسؤولين إسرائيليين كبار، وبالإضافة إلى ذلك يعتزم زيارة معبر كرم أبو سالم وميناء أشدود لتقييم تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة.

ووصل بلينكن إلى إسرائيل، أمس الثلاثاء، قادما من الأردن، في إطار جولته السابعة في المنطقة التي شملت أيضا الرياض، منذ هجوم 7 أكتوبر الذي شنته حركة "حماس" على إسرائيل.

المصدر: RT+ وكالات