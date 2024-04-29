بلينكن: أخبرنا نتنياهو بضرورة اتخاذ خطوات لتخفيف معاناة السكان في غزة

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أخبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هاتفيا بضرورة اتخاذ خطوات لتخفيف معاناة السكان في قطاع غزة.

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وقال بلينكن في كلمة ألقاها في اجتماع مع وزار خارجية دول مجلس التعاون الخليجي: "أكد الرئيس بايدن لإسرائيل أنه يجب عليها أن تتخذ خطوات ملموسة لمعالجة الوضع الإنساني في غزة وتخفيف المعاناة الإنسانية هناك، وذلك خلال مكالمته الأخيرة مع رئيس الوزراء نتنياهو".

وأشار إلى أن أفضل طريقة لتخفيف الكارثة الإنسانية في غزة هي إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار من شأنه إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس، لكنه قال في الوقت نفسه إنه من الضروري تحسين الظروف الآن.

وأضاف: "لكننا أيضا لا ننتظر وقف إطلاق النار لاتخاذ الخطوات اللازمة لتلبية احتياجات المدنيين في غزة".

وتابع: "لقد شهدنا تقدما ملموسا في الأسابيع القليلة الماضية، بما في ذلك فتح معابر جديدة وزيادة حجم إيصال المساعدات إلى غزة وداخل غزة، وبناء الممر البحري الأمريكي، الذي سيتم افتتاحه في الأسابيع المقبلة. ولكن هذا ليس كافيا. ما زلنا بحاجة للحصول على المزيد من المساعدات في غزة وما حولها. نحن بحاجة إلى تحسين عدم الاشتباك مع العاملين في مجال المساعدة الإنسانية. وعلينا أن نجد قدرا أكبر من الكفاءة وقدرا أكبر من الأمان".

المصدر: سبوتينك + أ ب