بلينكن يصل إلى السعودية للاجتماع مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي

وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى السعودية المحطة الأولى له بجولته في الشرق الأوسط لبحث فرص التوصل إلى هدنة بين إسرائيل وحركة "حماس"، وإدخال المساعدات لقطاع غزة

وسيلتقي بلينكن في الرياض نظراءه في دول الخليج وأوروبا لبحث خطط إعمار قطاع غزة قبل أن يتوجه إلى الأردن وإسرائيل، حسب مسؤول في الخارجية الأمريكية.

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وينطلق بعد نحو ساعتين الاجتماع الوزاري المشترك بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ووزير الخارجية بلينكين.

المصدر: أ ف ب