شرطي تركي يطلق النار على رئيس مركز الشرطة ورئيس مديرية الأمن العام بولاية أديامان (فيديو)

أفاد مراسل RT في تركيا مساء اليوم السبت بمقتل ضابطي شرطة اثنين، وإصابة ثمانية آخرين في إطلاق نار على مركز للشرطة في ولاية أديامان جنوب شرق تركيا.

ونقل مراسلنا عن وزير الداخلية التركي علي بيرلي كايا قوله إن هجوما مسلحا (من طرف شرطي يعمل في نفس المركز) بولاية أديامان جنوب شرقي البلاد، تسبب بمقتل ضابطي شرطة آخرين".

ونشرت قناة TGRT Haber التلفزيونية مساء السبت مقطع فيديو من مكان الحادث تسمع فيه أصوات صفارات سيارات الإسعاف في جميع أنحاء المدينة.

وبحسب القناة التلفزيونية فإن رئيس مركز الشرطة قتل في إطلاق النار.

وقال وزير الداخلية التركي في منشور على حسابه في منصة "إكس": "اليوم، في حوالي الساعة 20:15، قام ضابط شرطة يعمل في مركز شرطة Adıyaman Altınşehir، بإصابة رئيس مركز الشرطة، ورئيس فريق مديرية الأمن العام بالمقر، بسلاح الخدمة الخاص به".

وأضاف: "تم تحييد مرتكب الهجوم واعتقاله. وأصيب ضابطا الشرطة بجروح خطيرة، وتم إرسالهما إلى المستشفى.. ورغم المحاولات الطبية التي تمت في المستشفى، لم يتم إنقاذهما وللأسف فقدا حياتهما. وقد تم فتح تحقيق قضائي وإداري في الموضوع".

المصدر: RT