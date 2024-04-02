وسائل إعلام: إطلاق نار قرب منزل مسؤول تركي فاز في الانتخابات البلدية

أفادت قناة "إن تي في" التركية بأن مجهولا أطلق النار بالقرب من منزل بولنت كارا، الفائز بانتخابات رئاسة بلدية مدينة غيرسون شمال شرق تركيا.

وذكرت القناة التلفزيونية "أنه وفقا للمعلومات الواردة، دعا المسلح بالقرب من منزل بولنت كارا الفائز في انتخابات رئاسة البلدية من حزب "إييي"، كارا إلى الشارع، وقام بأطلاق النار في الهواء".

واعتقلت الشرطة التي وصلت إلى مكان الحادث المشتبه به، وفتحت تحقيقات الحادث لمعرفة دوافع إطلاق النار.

من جهته وصف كارا عقب توجهه إلى مركز الشرطة وتقديم شكوى ضد المسلح، الحادث بأنه "مروع".

وأضاف، "الليلة تعرضنا لحادث مروع. أطلق رجل النار من مسدس أمام منزلنا، والحمد لله لم يصب أحد بأذى. لا نعرف من الذي أثار إطلاق النار، لكن قواتنا الأمنية تدخلت بسرعة واعتقلت الرجل. الأمر متروك للشرطة والسلطات القضائية".

وجرى التصويت في انتخابات البلديات في تركيا يوم الأحد الماضي، ووفقا للبيانات الأولية، احتفظ رؤساء بلديات المعارضة في المدن الكبرى (أنقرة واسطنبول وإزمير) بمناصبهم، وتخطى حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض حزب العدالة والتنمية الحاكم للمرة الأولى منذ 20 عاما.

المصدر: نوفوستي