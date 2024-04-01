رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تركيا: فاز أكبر أحزاب المعارضة بـ35 بلدية والحزب الحاكم في 24 بلدية

كشف رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، وفق النتائج غير النهائية، عن فوز حزب الشعب الجمهوري (أكبر أحزاب المعارضة التركية) في 35 بلدية، وحزب العدالة والتنمية الحاكم في 24 بلدية.

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وأضاف رئيس اللجنة العليا للانتخابات أن حزب الديمقراطية والمساواة فاز في 10 بلديات، وحزب الحركة القومية في 8 بلديات، وحزب الرفاه من جديد في بلديتين اثنتين، وحزب الاتحاد الكبير في بلدية واحدة، وحزب الخير القومي (المعارض) على بلدية واحدة، وذلك حسب النتائج غير النهائية في الانتخابات البلدية التركية.

وأكدت الخبيرة الاقتصادية التركية سيلفا ديميرالب في وقت سابق اليوم أن سبب فشل الائتلاف الحاكم في انتخابات رؤساء البلديات التركية هو الأزمة الاقتصادية في البلاد، والتي دفعت فاتورتها الحكومة.

وجرى التصويت في انتخابات البلديات في تركيا يوم أمس الأحد، ووفقا للبيانات الأولية، احتفظ رؤساء بلديات المعارضة في المدن الكبرى (أنقرة واسطنبول وإزمير) بمناصبهم، وتخطى حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض حزب العدالة والتنمية الحاكم للمرة الأولى منذ 20 عاما.

المصدر: RT