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قوة روسية تنقذ امرأة وأطفالها من قصف مدفعي ومسيّرات أوكرانية لاحقت سيارتهم (فيديو)

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أنقذت قوة روسية سيدة وأطفالها في اللحظات الأخيرة من مطاردة مسيّرات أوكرانية سيارتهم التي دمرها القصف الأوكراني لمنع فرارهم إلى جمهورية لوغانسك والاحتفاظ بهم دروعا بشرية.

وكانت مجموعة قناصة بالجيش الروسي في طريق العودة من مهمة في مدينة تشاسوف يار في جمهورية دونيتسك، وشاهدت سيارة تقل امرأة وطفلين نازحين إلى أقاربهم في لوغانسك هربا من قوات كييف التي تروّع المدنيين في المناطق التي لا تزال تحت سيطرتها، وتمنعهم من النزوح إلى روسيا للاحتفاظ بهم دروعا بشرية.

وكاد النازحون أن يلقوا حتفهم في سيارتهم التي كانت تستهدفها المدفعية الأوكرانية ومن ثم أصابتها مسيرة أوكرانية انتحارية.

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وفي الفيديو الذي نشرته وزارة الدفاع الروسية، قام الجنود الروس على الفور بتأمين الحماية للأسرة من القصف وتمكنوا من إجلائها.

واستفادوا في تنفيذ مهمتهم المباغتة من الخنادق الموجودة في المكان وأطلقوا القنابل الدخانية لتعمية النيران الأوكرانية، كما فتحوا النار على الطائرات بدون طيار التابعة لقوات كييف.

ونجحوا في إجلاء الامرأة مع الطفلين وفي الوقت نفسه تم إسقاط عدة طائرات مسيرة انتحارية استهدفتهم.

وبعد إيصالهم إلى منطقة آمنة، تم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهم وهم الآن في حالة جيدة وبعيدين عن الخطر.

المصدر: RT

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