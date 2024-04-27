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قناص روسي: جنود كييف يقطعون أيدي قتلى المرتزقة الأمريكيين من أصول إفريقية ويشوهون وجوههم

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قناص روسي: جنود كييف يقطعون أيدي قتلى المرتزقة الأمريكيين من أصول إفريقية ويشوهون وجوههم
Globallookpress
قناص روسي في منطقة العملية العسكرية الخاصة
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كشف قناص روسي عن قطع جنود كييف أيدي قتلى المرتزقة الأمريكيين من أصول إفريقية في صفوفهم لمنع إثبات هويتهم، فيما تزعم واشنطن أنها لم ترسل أي جنود أمريكيين إلى القتال في أوكرانيا.

وأضاف أنه عثر شخصيا على جثة مرتزق أمريكي من أصل إفريقي، وقال: "هناك جثث أمريكيين من أصل إفريقي أيديها مبتورة ووجوهها مشوهة. لقد فعلها مقاتلو كييف لطمس أي إثبات يؤكد تورط واشنطن أو أي دولة أخرى بالقتال في أوكرانيا".

وأوضح أن معظم المرتزقة جاؤوا من بولندا والولايات المتحدة وينتمون للقوات الخاصة والقناصة.

وأكد أنهم مجهزون بمعدات باهظة وأسلحة جيدة قياسا بباقي الجنود ويتمتعون بأسلوب قتالي خاص.

كما أشار إلى أن القناصة البولنديين والأمريكيين يعملون فقط من مسافات بعيدة، دون أن ينخرطوا في القتال القريب.

المصدر: نوفوستي

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