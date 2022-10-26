كييف تعلن استعادة جثة مرتزق أمريكي في عملية تبادل جديدة مع موسكو

أعلنت الرئاسة الأوكرانية اليوم الأربعاء، استعادة جثة مرتزق أمريكي قتل نهاية أغسطس في أوكرانيا، بعملية تبادل جديدة للأسرى مع موسكو.

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وعبر "تلغرام"، قال رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية أندري يرماك: "تم أيضا تسليم جثة متطوع أمريكي هو جندي سابق في الجيش الأمريكي اسمه جاشوا ألن جونز، قاتل في أوكرانيا في معركة ضد المحتلين".

وأشار يرماك إلى أنه تمت مبادلة "عشرة عسكريين أوكرانيين" مع روسيا، وهم "ضابط وتسعة جنود ورتباء".

ونقلت الصحافة الأمريكية عن والدة جاشوا جونز (24 عاما) قولها إنه "قتل بنار الجيش الروسي نهاية أغسطس".

ومن جهته، أوضح مفوض حقوق الإنسان الأوكراني دميتري لوبينتس عبر "تلغرام" أن "الجنود الذين حرروا يخدمون في الألوية 60 و57 و28، وفي وحدات عسكرية مختلفة".

وأضاف: "المقاتل الأكبر سنا الذي أفرج عنه يبلغ 55 عاما، والأصغر سنا يبلغ 21 عاما"، مرفقا رسالته بصورة للأسرى العشرة بالزي العسكري أمام ما بدا أنه محطة وقود.

المصدر: "فرانس برس"