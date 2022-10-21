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روسيا: زيادة تدفق المرتزقة على أوكرانيا للقتال إلى جانب قوات كييف

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روسيا: زيادة تدفق المرتزقة على أوكرانيا للقتال إلى جانب قوات كييف
Legion-Media ria.ru
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أشار قسطنطين غافريلوف رئيس وفد روسيا إلى محادثات فيينا حول الأمن والحد من التسلح، إلى زيادة تدفق المرتزقة الأجانب على أوكرانيا للقتال إلى جانب قوات كييف.

وقال: "لقد تحدثنا أكثر من مرة عن ظهور المزيد والمزيد من المرتزقة، ونشير إلى البلدان التي وصلوا منها للقتال في خاركوف وزابوروجيه وخيرسون... بينهم أمريكيون ومواطنو دول أخرى، ومنهم من جاؤوا من جورجيا، ونقول هذا بوضوح تام".

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وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه منذ 24 فبراير، وصل أكثر من سبعة آلاف مرتزق من أكثر من 60 دولة إلى أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي 

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