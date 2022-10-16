تم القبض على مجموعة من ضباط المخابرات الأوكرانيين بالقرب من بلدة بيريستوف في اتجاه سفاتوفو في منطقة خاركوف، حيث تحاول القوات المسلحة الأوكرانية الهجوم، لكنها تتعرض للهزيمة.

وأخبر أحد أعضاء المجموعة، وهو رجل عسكري من اللواء المنفصل 92، فيكتور بيريزنوي، كيف تم القبض عليه.

ونقلت ريا نوفوستي عنه قوله: "كنا ستة من الكشافة الجنود التي ترسل لتخصص استطلاعي وتسجيل عسكري، وكان علينا أن نمشي ثلاثة كيلومترات، مشينا كيلومترين، وذهب اثنان منا قائد المجموعة مع صديق، ولم يعد أحد".

وفي وقت لاحق، سمع، بيريزنوي، إطلاق النار وطلب المساعدة وتم أسره كما أصيب في ساقه.

وقال فيكتور بيريزنوي إن ما لا يقل عن 100 مقاتل أجنبي، بمن فيهم ضباط من الولايات المتحدة وبولندا وبريطانيا ،ساعدوا الجيش الأوكراني في منطقة خاركوف: "لو لم يساعدنا الأجانب، لكنا تفككنا على الفور، هناك عدد قليل جدا منا ولدينا الكثير من المقاتلين عديمي الخبرة".

وذكر بيريزنوي "لقد تم تكليفنا بمهمة تمهيد الطريق".

وأوضح أنه أحضر بنفسه سبع مجموعات من المرتزقة الأجانب باتجاه خاركوف، كل منها تضم ​​حوالي 20 شخصا.

وأفادت في وقت سابق وكالات أن قوات التحالف صدت محاولات هجوم واسع النطاق من قبل الجيش الأوكراني في منطقتي سفاتوفو وكريمينايا وتمكن العسكريون الروس من تدمير حوالي 90 بالمئة من تجمع العدو.

المصدر: نوفوستي