وزير الخارجية البولندي ينتقد رئيس البلاد دودا بسبب تصريحه بشأن الأسلحة النووية

قال وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي، إن رئيس البلاد أندريه دودا ليس لديه سلطة مناقشة النشر المحتمل للأسلحة النووية على أراضي البلاد، وقد تم تحذيره بشأن ذلك.

وقال سيكورسكي: "لقد تم إبلاغ السيد الرئيس على أعلى المستويات، ليكن الأمر واضحاً، يجب عدم التحدث عن هذا ولا توجد فرصة لذلك بعد".

وأكد وزير الخارجية أن الرئيس "يمثل السياسة الخارجية التي يصوغها مجلس الوزراء".

وبحسب وزير الخارجية البولندية، فإن حكومة البلاد لم تمنح الرئيس "دافعا أو سلطة" للتحدث في موضوع الأسلحة النووية.

وأوضح أن "هذه قضايا معقدة للغاية نناقشها في مجموعة التخطيط النووي لحلف شمال الأطلسي في جو من السرية القصوى".

وكان الرئيس دودا قال، في وقت سابق، في تصريح صحفي، إن السلطات البولندية مستعدة لنشر الأسلحة النووية الأمريكية على أراضيها.

وتعليقا على تصريح الرئيس البولندي قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إنه سيتم عند تنفيذ مثل هذه الخطط، اتخاذ خطوات لضمان أمن روسيا.

المصدر: تاس