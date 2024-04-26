بكين: الاتهامات الألمانية للصين بالتجسس "محض افتراء"

اعتبرت بكين اتهامات برلين للصين بالتجسس على ألمانيا أنها "محض افتراء"، بعد اعتقال أربعة أشخاص بتهمة "التجسس لصالح الصين".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية وانغ وينبين إن "ما يسمى بقضية التجسس الصيني محض تلفيق"، مضيفا أن "الصين قدمت بالفعل احتجاجات صارمة للجانب الألماني بشأن الاتهامات التي لا أساس لها".

وشدد على أن "الصين تعارض بشدة أي تشويه أو افتراء ضد الصين"، مضيفا: "بكين تطلب من ألمانيا أن تكون يقظة ضد محاولات الإضرار بالعلاقات الثنائية ووقف المهزلة السياسية المناهضة للصين".

وأمس الخميس، قالت سفيرة ألمانيا لدى بكين، إن السلطات الصينية استدعتها بسبب اعتقال أربعة ألمان للاشتباه في تجسسهم لصالح الصين.

وواجه ثلاثة أشخاص اعتقلوا في غرب ألمانيا يوم الاثنين اتهامات بنقل معلومات حول التكنولوجيا البحرية إلى الصين.

ويوم الثلاثاء، تم اعتقال مساعد لعضو ألماني في البرلمان الأوروبي للاشتباه في أنه كان يشارك تفاصيل الإجراءات في البرلمان مع بكين ويتجسس على شخصيات معارضة صينية في ألمانيا.

المصدر: "أ ف ب"