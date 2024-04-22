اعتقال ثلاثة مواطنين في ألمانيا بشبهة "التجسس للصين"

أفادت النيابة العامة الألمانية باعتقال ثلاثة مواطنين يشتبه في "تجسسهم لصالح الصين"، وبالذات في جمع معلومات حول الابتكارات التقنية ذات الاستخدام المزدوج إلى الاستخبارات الصينية.

وجاء في بيان النيابة العامة الألمانية: "يشتبه في أن المتهمين عملوا لصالح الاستخبارات الصينية من تاريخ غير محدد حتى يونيو 2022. الحديث يدور عن رجل وعائلة من شخصين تم اعتقالهم يوم الاثنين".

إقرأ المزيد

وتشتبه السلطات الألمانية في أن العائلة المذكورة، تمكنت من الحصول على معلومات حول الابتكارات العسكرية والتكنولوجية. ولهذه الغرض قاما بتشكيل شركة عملت في مجال التبادل العلمي مع الجانب الصيني، بدعم من أجهزة المخابرات الصينية، بموجب عقد مع إحدى الجامعات المحلية.

وكان الغرض من التجسس في المرحلة الأولى إعداد دراسة للشريك الصيني حول عمل المحركات البحرية القوية المستخدمة في السفن الحربية.

قبل أيام، أكدت النيابة العامة الألمانية، اعتقال شخصين يشتبه في تورطهما بالتجسس لصالح روسيا الاتحادية. وأفادت النيابة في وقت لاحق بأن أحد المعتقلين، ويدعى "ألكسندر"، يحمل الجنسيتين الألمانية والروسية وقد تم تنفيذ أمر اعتقاله.

ووفقا للنيابة العامة الألمانية، تم اعتقال اثنين من المشتبه بهما، أحدهما يدعى "ديتر س" والآخر "ألكسندر أي"، في مدينة "بايرويت" يوم الأربعاء ووجهت لهما تهمة العمل لصالح جهاز الاستخبارات الروسية.

من جانبها، انتقدت السفارة الروسية في برلين استدعاء السفير الروسي، معتبرة أنه يأتي في سياق إصابة ألمانيا بالهوس التجسسي.

المصدر: نوفوستي