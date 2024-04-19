لافروف يعلق على اعتقال شخصين في ألمانيا بشبهة "التجسس" لصالح روسيا

قال وزير الخارجية سيرغي لافروف متهكما إنه تم اعتقال شخصين على الفور في ألمانيا بشبهة التحضير لمهاجمة أهداف عسكرية أمريكية ولم تتم ملاحظة شهور من التحضير للهجوم على "السيل الشمالي".

وأضاف لافروف في مقابلة مع عدة محطات إذاعية روسية: "في مكان ما هناك، قبضوا على اثنين من الألمان كانا يتجسسان... لكنهم لم يلاحظوا كيف جرى الإعداد لهجوم إرهابي على خطوط نقل الغاز السيل الشمالي على مدى عدة أشهر. وفي التحضير له - للهجوم الإرهابي، أعني - شاركت القوات المسلحة والقوات البحرية والجوية للعديد من دول الناتو، وهذا أصبح الآن بالفعل مكشوفا في المجال العام، كل هذه التحضيرات، لم يلاحظها أحد. ولكن على الفور تم العثور على مواطنين اثنين كانا يستعدان للتو لتنفيذ هجمات إرهابية".

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أمس الخميس أكدت النيابة العامة الألمانية، اعتقال شخصين يشتبه في تورطهما بالتجسس لصالح روسيا الاتحادية. وأفادت النيابة في وقت لاحق بأن أحد المعتقلين، ويدعى "ألكسندر"، يحمل الجنسيتين الألمانية والروسية وقد تم تنفيذ أمر اعتقاله.

ووفقا للنيابة العامة الألمانية، تم اعتقال اثنين من المشتبه بهما، أحدهما يدعى "ديتر س" والآخر "ألكسندر أي"، في مدينة "بايرويت" يوم الأربعاء ووجهت لهما تهمة العمل لصالح جهاز الاستخبارات الروسية.

ويزعم الجانب الألماني، بأن الرجلين وافقا على تنفيذ أنشطة تخريبية في ألمانيا وكانا على استعداد للقيام بتفجيرات وإحراق نقاط استراتيجية، تتضمن قواعد عسكرية أمريكية، من أجل تأخير المساعدة العسكرية المقدمة لأوكرانيا.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة بيلد نقلا عن مصادرها الخاصة أن وزارة الخارجية الألمانية استدعت سفير روسيا الاتحادية سيرغي نيتشايف على خلفية اعتقال السلطات في بافاريا لاثنين من المشتبه بهما بالتجسس لصالح روسيا.

من جانبها، انتقدت السفارة الروسية في برلين استدعاء السفير الروسي، معتبرة أنه يأتي في سياق إصابة ألمانيا بالهوس التجسسي.

المصدر: نوفوستي