توقيف مساعد نائب ألماني في البرلمان الأوروبي بشبهة "التجسس لحساب الصين"

أعلن الادعاء في برلين اليوم الثلاثاء، توقيف مساعد نائب ألماني في البرلمان الأوروبي بشبهة "التجسس" لصالح الصين.

وقال المدعون الفدراليون إن الشخص الذي تم تقديمه باسم "يان جي"، متهم بالتجسس على معارضين صينيين في ألمانيا وتقديم معلومات عن البرلمان الأوروبي الى الاستخبارات الصينية.

وهذا الشخص هو مساعد ماكسيميليان كراه، النائب وأبرز مرشحي حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف للانتخابات القارية في يونيو المقبل.

وتعليقا على هذ الإعلان، اعتبرت الحكومة الألمانية أن الاتهامات بتجسس صيني على المجلس الأوروبي "خطرة للغاية".

وأمس الاثنين، أفادت النيابة العامة الألمانية باعتقال ثلاثة مواطنين يشتبه في "تجسسهم لصالح الصين"، وبالذات في جمع معلومات حول الابتكارات التقنية ذات الاستخدام المزدوج إلى الاستخبارات الصينية.

كما أعلنت السلطات البريطانية أنه تم توجيه اتهام إلى رجلين بـ"التجسس" لصالح الصين بموجب قانون الأسرار الرسمية.

وقد رفضت السفارة الصينية لدى برلين "بشدة" اتهامات بالتجسس في ألمانيا، داعية إلى "الكف عن استغلال مزاعم التجسس من أجل التلاعب بصورة الصين سياسيا وتشويه سمعتها".

المصدر: "أ ف ب" + RT