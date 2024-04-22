الصين ترفض اتهامات ألمانية بشأن تورطها في أنشطة تجسس

رفضت السفارة الصينية لدى برلين "بشدة" اتهامات بالتجسس في ألمانيا، على خلفية إعلان النيابة العامة الألمانية توقيف ثلاثة مواطنين بشبهة التجسس لصالح بكين.

وذكرت وكالة "شنيخوا" أن "السفارة الصينية أكدت في بيان على أن الجانب الصيني يرفض بشدة الاتهام حول اضطلاع البلاد في أنشطة تجسس مشتبه بها في ألمانيا".

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وجاء في بيان السفارة الصينية: "ندعو الجانب الألماني إلى الكف عن استغلال مزاعم التجسس من أجل التلاعب بصورة الصين سياسيا وتشويه سمعتها".

وقبل أيام، ذكرت النيابة العامة الألمانية، أنها اعتقلت شخصين يشتبه في تورطهما بالتجسس لصالح روسيا، فيما انتقدت السفارة الروسية لدى برلين استدعاء السفير الروسي، معتبرة أنه يأتي في سياق إصابة ألمانيا بالهوس التجسسي.

المصدر: وكالة "شنيخوا"