بريطانيا.. اتهام مواطنين بـ"التجسس" لصالح الصين

أعلنت السلطات البريطانية، اليوم الاثنين أنه تم توجيه اتهام إلى رجلين بـ"التجسس" لصالح الصين بموجب قانون الأسرار الرسمية.

واتهم كريستوفر بيري (32 عاما) من ويتني في أوكسفوردشاير وكريستوفر كاش (29 عاما) من وايت تشابل في لندن بتقديم معلومات ضارة لدولة أجنبية. وقد تم إطلاق سراحهما بكفالة للمثول أمام محكمة وستمنستر الجزئية يوم الجمعة 26 أبريل.

وقال القائد دومينيك ميرفي، رئيس قيادة مكافحة الإرهاب: "لقد كان هذا تحقيقا معقدا للغاية في مزاعم خطيرة للغاية"، مشيرا إلى "أننا عملنا بشكل وثيق مع النيابة العامة مع تقدم تحقيقاتنا وأدى ذلك إلى توجيه الاتهام للرجلين اليوم".

وأضاف: "نحن ندرك أن هناك درجة من الاهتمام العام والإعلامي بهذه القضية، لكننا نطلب من الجميع الامتناع عن أي تعليق أو تكهنات أخرى، حتى تتمكن عملية العدالة الجنائية الآن من أخذ مجراها".

المصدر: BBC