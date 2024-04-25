هولندا: أوكرانيا لن تقوى على هزيمة روسيا ووضعها بات صعبا على الجبهة

اعتبرت وزيرة الدفاع الهولندية كايسا أولونغرين، أن الاحتمال الأقرب إلى الحقيقة هو أن أوكرانيا لن تكون قادرة على هزيمة روسيا، وأشارت إلى أن الوضع على الجبهة بات صعبا بالنسبة لكييف.

وقالت وزيرة الدفاع الهولندية في تصريح صحفي: "لقد رأينا أن روسيا كانت قادرة على التعافي من الخسائر الفادحة التي تكبدتها بشكل أسرع بكثير مما توقعه معظم الخبراء".

وأوضحت أن روسيا انتقلت إلى سياسة اقتصاد الحرب، مضيفة أن "هذا إلى أدى إلى تفاقم الوضع، والآن هناك احتمال حقيقي بألا تتمكن أوكرانيا في نهاية المطاف من هزيمة روسيا".

ووصفت أولونغرين الوضع الحالي في الجبهة بأنه صعب بسبب نقص الذخيرة، كما لفتت إلى حقيقة أن روسيا تمكنت من تدمير الدفاع الجوي الأوكراني، وأن أوكرانيا بحاجة إلى تعزيزه.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن كييف تحتاج، إلى 7 أنظمة صواريخ باتريوت مضادة للطائرات لمواجهة روسيا بشكل فعال، وذلك بالإضافة إلى الأسلحة والمعدات الأخرى.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن القوات الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة تمتلك زمام المبادرة على خط التماس القتالي، مضيفا أن الخسائر في الأرواح والمعدات تجبر قوات كييف على التراجع.

كما أكد شويغو أن مجموع خسائر القوات المسلحة الأوكرانية منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، بلغ ما يقرب من نصف مليون عسكري.

المصدر: تاس