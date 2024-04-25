البنتاغون: أوكرانيا ستتمكن من مهاجمة شبه جزيرة القرم بصواريخ "ATACMS"

اعترفت وزارة الدفاع الأمريكية اليوم الخميس بأن أوكرانيا يمكنها الآن أن تستخدم صواريخ "ATACMS" البعيدة المدى لضرب شبه جزيرة القرم الروسية.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين في البنتاغون قولهم: "ستتمكن القوات الأوكرانية من استخدام منظومة الصواريخ البعيدة المدى التي تم تسليمها مؤخرا من أجل مهاجمة القوات الروسية في شبه جزيرة القرم".

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وأضاف المسؤولون أن الغرض من استخدام أنظمة الصواريخ البعيدة المدى هو "زيادة الضغط" على شبه الجزيرة.

ويوم أمس الأربعاء أفادت صحيفة "بوليتيكو" نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن الإدارة الأمريكية زودت أوكرانيا بصواريخ ATACMS التكتيكية سرا في مارس الماضي لأول مرة منذ بدء النزاع في عام 2022.

وأكد المسؤولون أن تلك الصواريخ ستكون كذلك ضمن حزمة المساعدات العسكرية بقيمة مليار دولار، التي تعتزم واشنطن تقديمها لأوكرانيا فورا بعد توقيع الرئيس جو بايدن على التشريع الذي صادق عليه الكونغرس بعد عدة أشهر من الخلافات.

وترى روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول "الناتو" بشكل مباشر في الصراع، فيما أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.

وشدد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف على أن تسليم شحنات الأسلحة الأمريكية لن يغير الوضع على أرض المعركة لصالح كييف.

كما أكد رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، إن الولايات المتحدة بقرارها تخصيص مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، تجبرها على القتال حتى آخر أوكراني.

المصدر: نوفوستي+RT