مسؤول أمريكي: واشنطن لا تتوقع هجوما أوكرانيا واسعا

قال مسؤول أمريكي إن واشنطن لا تتوقع هجوما واسع النطاق من أوكرانيا على المدى القصير.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المسؤول الأمريكي دون أن تذكر اسمه، أن المساعدة الجديدة من واشنطن ستسمح لكييف "بالبدء في الأخذ بزمام المبادرة"، لكن هذا لن يحدث بسرعة.

وقال المصدر ذاته أن "الأوكرانيين سيحتاجون إلى بعض الوقت لقبول كل هذه الإمدادات الجديدة... وليتمكنوا من الدفاع عن مواقعهم. لذلك لا أتوقع أي هجوم واسع النطاق على المدى القصير".

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن الأربعاء الماضي، على مشروع قانون أقره الكونغرس لمساعدة الحلفاء الأجانب، بما في ذلك أوكرانيا، وتم تخصيص ما يقرب من 61 مليار دولار لاحتياجات الحلفاء.

وقال بايدن إن واشنطن ستبدأ تسليم المساعدات العسكرية إلى كييف في الساعات المقبلة، موضحا أن المساعدات ستشمل ذخيرة للدفاع الجوي والمدفعية وأنظمة الصواريخ والمركبات المدرعة.

وحاولت قوات كييف في يونيو الماضي أن تشن هجوما مضادا لاختراق الدفاعات الروسية، إلا أنها فشلت وتكبدت خسائر فادحة في الأرواح والمعدات، كما أنها خسرت عددا من المناطق التي باتت تحت سيطرة القوات الروسية.

وقد صرحت موسكو في أكثر من مناسبة بأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتجعل الدول الغربية متورطة بشكل مباشر في الصراع و"تلعب بالنار".

وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا تمثل هدفا مشروعا للقوات الروسية.

المصدر: نوفوستي