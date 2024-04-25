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الولايات المتحدة تبحث مسألة انسحاب قواتها من النيجر

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الولايات المتحدة تبحث مسألة انسحاب قواتها من النيجر
AP
مبنى وزارة الخارجية الأمريكية
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أعلنت الخارجية الأمريكية أن ممثلي الولايات المتحدة والنيجر سيبحثون اليوم الخميس مع السلطات في نيامي انسحاب القوات الأمريكية من النيجر.

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وجاء في بيان الخارجية الأمريكية: "ستجتمع السفيرة الأمريكية في النيجر كاثلين فيتسغيبور واللواء كيم إيكمان ممثل القيادة الإفريقية للقوات الأمريكية في 25 أبريل الجاري، مع ممثلي السلطات في نيامي لبدء بحث الانسحاب المنظم والمسؤول للقوات الأمريكية من النيجر".

وجاء في البيان أن ممثلي البنتاغون والأركان الأمريكية سيجرون في 29 أبريل الجاري لقاءات إضافية مع زملائهم في النيجر "بهدف تنسيق عملية انسحاب القوات الأمريكية على أساس مبادئ الشفافية والاحترام المتبادل".

وأشار البيان إلى أنه في إطار المناقشة المستمرة منذ عام 2023 لم تتمكن الولايات المتحدة والسلطات الجديدة بالنيجر من التوصل إلى اتفاق بشأن مواصلة التعاون الأمني اعتمادا على مصالح الجانبين.

المصدر: نوفوستي

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