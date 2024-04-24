مسؤول روسي: تم تنفيذ هجوم "كروكوس" من خلال شبكة دولية من المتواطئين

صرح رئيس المصلحة الفدرالية الروسية للرقابة المالية يوري تشيخانتشين، بأن الهجوم الإرهابي على قاعة "كروكوس" بضواحي موسكو تم تدبيره بعناية واستخدمت شبكة دولية من المتواطئين لتنفيذه.

وقال تشيخانتشين اليوم الأربعاء في منتدى دولي لقضايا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: "في 22 مارس، تعرضت روسيا لهجوم إرهابي وحشي استهدف المدنيين، لقد واجهنا هجوما إرهابيا تم التخطيط له بعناية، وتم استخدام شبكة دولية من المتواطئين في تنفيذه".

إقرأ المزيد

وأشار المسؤول إلى أن منفذي الهجوم تم تزويدهم بالمال والأسلحة ووسائل النقل والذخيرة وأبلغوا بطرق الهروب من مسرح الجريمة، فيما تم تنسيق تصرفاتهم بشكل دقيق من قبل المشرفين عليهم.

وقع هجوم إرهابي في قاعة "كروكوس" الحفلات الموسيقية في مدينة كراسنوغورسك بالقرب من موسكو في 22 مارس، حيث أطلق المهاجمون النار من أسلحة أوتوماتيكية على الأشخاص الموجودين في المبنى وأشعلوا النار في القاعة، مما أدى إلى مقتل 145 شخصا، حسب أحدث البيانات.

وسارعت الدول الغربية وواشنطن فور الهجوم إلى توجيه أصابع الاتهام لتنظيم "داعش" الإرهابي والجزم ببراءة أوكرانيا، في حين يؤكد المعلومات الأولية للتحقيق وجود "الأثر الأوكراني" في الاعتداء.

المصدر: "تاس"