الخارجية الإيرانية تعلق على أحداث جامعة كولومبيا الأمريكية

علقت الخارجية الإيرانية على الأحداث الجارية في جامعة كولومبيا الأمريكية، معتبرة أن "إسكات المتظاهرين لن يمحو الدور الداعم للحكومة الأمريكية في الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين".

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إنه من الضروري أن تضمن الحكومة الأمريكية حرية التعبير والتجمع لطلبة الجامعات والأساتذة واحترام مطالبهم وحقوقهم القانونية.

ولفت كنعاني إلى التقارير الإخبارية التي تحدثت عن القمع والاعتقال الواسع النطاق لطلاب الجامعات الأمريكية بسبب دعم الشعب الفلسطيني، معتبرا أن "السلطات الأمريكية انتهكت بعنف الحق في حرية الرأي وحرية التعبير وحقوق الإنسان، الأمر الذي قد أثار قلق الناس في جميع أنحاء العالم".

وأضاف كنعاني: "من الضروري أن تنفذ الحكومة الأمريكية التزاماتها في مجال حقوق الإنسان، وضمان حرية التعبير والتجمع لطلاب الجامعات والأساتذة، وتحترم مطالبهم وحقوقهم القانونية".

وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية على أنه "من خلال خلق أجواء خانقة وإسكات المتظاهرين، لن يتم محو الدور الداعم للحكومة الأمريكية في الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين على يد النظام الصهيوني".

وكانت وسائل إعلام أمريكية أفادت باعتقال أكثر من 100 متظاهر مؤيد للفلسطينيين الأسبوع الماضي في جامعة كولومبيا، وما لا يقل عن 45 شخصا في جامعة ييل يوم الاثنين خلال احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين.

وشهدت جامعة كولومبيا احتجاجات واسعة للتنديد بتجاوزات الجيش الإسرائيلي، والضغط على الجامعة لسحب استثماراتها المالية من الشركات والمؤسسات الداعمة لإسرائيل.

المصدر: IRNA