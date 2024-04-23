اعتقال عشرات المتظاهرين المؤيدين لفلسطين في عدة جامعات أمريكية (فيديو)

أعلنت الشرطة الأمريكية اعتقال عشرات المتظاهرين المؤيدين لفلسطين في عدة جامعات أمريكية، بعد أن رفضوا أوامر مغادرة مكان الاحتجاج يوم أمس الاثنين.

وتصاعدت التوترات في العديد من الجامعات الأمريكية منذ هجوم 7 أكتوبر والحرب الإسرائيلية على غزة، والتي أسفرت منذ ذلك الحين عن مقتل عشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين.

وقالت الشرطة: "في جامعة ييل، رفض حوالي 45 شخصا المغادرة واتهمهم ضباط جامعة ييل بالتعدي الجنائي على ممتلكات الغير، وهي تعتبر جنحة. تم نقلهم إلى منشأة تابعة لشرطة ييل حيث تمت معالجة أوضاعهم لإطلاق سراحهم".

There are currently more than 350 protesters blocking the intersection of Grove and College Streets.



Most protesters have now sat down on the road. A protester is playing the drums in the center of the circle while some others dance. pic.twitter.com/rTkSH0zydm — Yale Daily News (@yaledailynews) April 22, 2024

وقالت الجامعة إن قسم الشرطة في جامعة ييل "أصدر أوامر استدعاء لـ 47 طالبا" بعد رفضهم طلبات متكررة لمغادرة المكان، حيث تجمع المتظاهرون "المطالبون بسحب استثمارات جامعة ييل من مصنعي الأسلحة العسكرية الأمريكية".

ورغم تحذيرات الشرطة، رفض العديد من المتظاهرين المغادرة، وقد اصطفوا وغنوا "لن نتحرك" عندما بدأ الضباط الاعتقالات، وفقا لمقطع فيديو نشرته شبكة "سي إن إن".

وقالت الجامعة: "ستتم أيضا إحالة الطلاب الذين تم القبض عليهم إلى إجراءات تأديبية في جامعة ييل، والتي تتضمن مجموعة من العقوبات، مثل التوبيخ أو المراقبة أو الإيقاف".

وأشارت الجامعة إلى أنه تم تحذير المتظاهرين في جامعة ييل مرتين قبل اعتقالهم، المرة الأولى عند الساعة 11 مساء الأحد، والمرة الثانية عند الساعة 7 صباحا يوم الاثنين.

كما نظم طلاب في عدة جامعات احتجاجات تضامن مع "مخيم التضامن مع غزة" في جامعة كولومبيا، عقب اعتقال أكثر من 100 طالب على خلفية دعمهم لغزة.

وللتضامن مع طلاب جامعة كولومبيا، دعت لجنة التضامن مع فلسطين بجامعة هارفارد وطلاب القانون من أجل فلسطين حرة، وطلاب الدراسات العليا من أجل فلسطين، واليهود من أجل فلسطين، واتحاد طلاب الدراسات العليا في جامعة هارفارد، الطلاب إلى الانضمام إلى الإضراب.

وانتشر مقطع فيديو يوثق اقتحام الشرطة الأمريكية مخيم التضامن مع فلسطين في جامعة نيويورك، واعتقال أساتذة وطلبة بسبب تضامنهم مع غزة.

وعلى أثر هذا التضامن قالت كاري زاريمبا، عضو فرع "إس جي بي" الوطني في جامعة كولومبيا، إن الدعم من الجامعات الأخرى في جميع أنحاء البلاد "غير مسبوق على الإطلاق".

المصدر: سي إن إن