شقيقة الزعيم الكوري الشمالي تنتقد التدريبات المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة

انتقدت شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون اليوم الأربعاء تدريبات عسكرية مشتركة تجريها سيئول وواشنطن، متعهدة بتعزيز القوة العسكرية لبلادها في مواجهة القوات المعادية.

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وقالت كيم يو جونغ التي تشغل منصب نائبة مدير إدارة اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم، إن الولايات المتحدة أجرت أكثر من 80 جولة من التدريبات العسكرية مع أتباعها وتلك التي نظمتها كوريا الجنوبية يزيد إجماليها عن 60 جولة خلال هذا العام.

وأضافت في بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، أن هذا يظهر بوضوح "من هم المجرمون الرئيسيون الذين يوترون الوضع الإقليمي".

واتهمت كيم أيضا الحليفين واليابان بتصعيد التوترات في المنطقة مشيرة إلى أنهم مثل فتيل تفجير مشتعل من خلال إجراء تدريبات عسكرية ثلاثية، وفقا للبيان.

وقالت: "سنواصل بناء القدرات العسكرية الساحقة والأقوى للدفاع عن سيادتنا وأمننا والسلام الإقليمي ولا يمكن لأحد أن يكسر تصميمنا".

تأتي تصريحات كيم في الوقت التي تجري فيه سيئول وواشنطن التدريبات السنوية المشتركة لمدة أسبوعين لـ"تعزيز الاستعداد لمواجهة التهديدات العسكرية" من كوريا الشمالية.

المصدر: "يونهاب"