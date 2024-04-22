كوريا الشمالية تجري تدريبات لتوجيه "ضربة نووية مضادة"

أجرت كوريا الشمالة تدريبات تكتيكية شاملة لتوجيه "ضربة نووية مضادة" مع استخدام راجمات الصواريخ من عيار 600 ملم.

وأشارت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية إلى أن التدريبات جرت تحت إشراف زعيم البلاد كيم جونغ أون.

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وشملت التدريبات استخدام منظومة الإنذار المخصصة لتشغيلها في ظروف "أزمة نووية قصوى"، وأنظمة قيادة لتوجيه ضربة نووية، وإطلاق صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية.

وحسب الوكالة، أصابت راجمات الصواريخ أهدافها على بعد 352 كلم.

ووصفت الوكالة الرسمية التدريبات بأنها "تحذير للأعداء" الذين يتخذون "خطوات عسكرية تصعيدية" ضد كوريا الشمالية، في إشارة إلى المناورات العسكرية الأخيرة التي أجرتها الولايات المتحدة بالتعاون مع كوريا الجنوبية في المنطقة.

المصدر: تاس