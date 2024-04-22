كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا "مجهولا" باتجاه بحر اليابان

أعلنت اليابان وكوريا الجنوبية، اليوم الاثنين أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا مجهول المواصفات باتجاه بحر اليابان.

وقالت وزارة الدفاع اليابانية في منشور على منصة "إكس" إنه "تم إطلاق ما يعتقد أنه صاروخ باليستي من كوريا الشمالية".

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه) إن المقذوف سقط على ما يبدو خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.

بدوره، قال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا، اليوم الاثنين، باتجاه البحر قبالة ساحلها الشرقي.

المصدر: "أ ف ب" + "رويترز"