الصين ترفض الاتهامات الألمانية بالتجسس على البرلمان الأوروبي 

نفت بكين الثلاثاء صحة "كل المزاعم بتجسس صيني مزعوم" منددة بـ"افتراء" بحقها، بعيد إعلان برلين توقيف مساعد لنائب ألماني في البرلمان الأوروبي بشبهة التجسس لحساب الصين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين إن "نظرية التهديد بتجسس صيني مزعوم ليست أمرا جديدا لدى الرأي العام الأوروبي"، مستنكرا "افتراء" يهدف إلى "احتواء الصين وتشويه صورتها والقضاء على أجواء التعاون بين الصين وأوروبا."

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وفي وقت سابق اليوم أعلن الادعاء في برلين توقيف مساعد نائب ألماني في البرلمان الأوروبي بشبهة "التجسس" لصالح الصين.

يأتي ذلك غداة إعلان النيابة العامة الألمانية باعتقال ثلاثة مواطنين يشتبه في "تجسسهم لصالح الصين"، وبالذات في جمع معلومات حول الابتكارات التقنية ذات الاستخدام المزدوج إلى الاستخبارات الصينية.

ورفضت السفارة الصينية لدى برلين "بشدة" اتهامات بالتجسس على خلفية هذا الحادث.

المصدر: أ ف ب