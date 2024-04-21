"غلوبال تايمز": روسيا لديها القدرة على توجيه ضربة حاسمة لأوكرانيا

أكد الكاتب في صحيفة "غلوبال تايمز" أوزيبيو فيلوباترو أن روسيا لديها الموارد والأسلحة الضرورية والقدرة لتوجيه ضربة حاسمة لأوكرانيا.

وذكر الكاتب في مقاله: "سواء استغرق الأمر أسابيع أو أشهرا أو سنوات، فإن روسيا في وضع جيد سياسيا واقتصاديا وعسكريا لتوجيه الضربة الأخيرة".

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وأضاف أن أوكرانيا تعتمد بشكل كامل على رعاتها، في حين أن حالة الرعاة أنفسهم ليست جيدة جدا.

وتابع: "المشاكل الاقتصادية التي تواجهها أوروبا "أشد خطورة بكثير من الركود المعتدل". ويواجه الاتحاد معضلة: إما الحد من الواردات من أوكرانيا أو التخلي عن الزراعة الخاصة به".

وأشار إلى الخلافات القائمة في الاتحاد الأوروبي بشأن استخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل الحرب.

ووافق مجلس النواب الأمريكي في جلسة أمس السبت، على مشروع قانون بشأن مساعدات إضافية لأوكرانيا بقيمة 61 مليار دولار تقريبا.

المصدر: RT