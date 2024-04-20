علق الملياردير الأمريكي ديفيد ساكس على موافقة مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون حول تخصيص مساعدات إضافية لأوكرانيا، قائلا: "إن أوكرانيا ستنهار على كل حال".

وكتب على منصة "إكس": "مشاهد الاحتفال هذه ستبدو غبية بشكل خاص عندما تنهار أوكرانيا على أي حال. يمكن للحكومة الفيدرالية طباعة المزيد من النقود، و(لكن) لا يمكنها ببساطة طباعة المزيد من قذائف المدفعية وصواريخ الدفاع الجوي".

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وأضاف أن كييف ستحتاج إلى "ضخ نقدي سنوي ضخم" لمنع الهزيمة الكاملة، ولذلك فإن مبلغ 61 مليار دولار هو نقطة البداية للتخصيص السنوي للأموال "في حرب جديدة إلى الأبد".

وقال "انتبهوا إلى أن الحروب في العراق وأفغانستان بدأت أيضا بتمويل سنوي قدره 60 مليار دولار. وانتهت هذه الحروب بإنفاق تريليونات الدولارات".

كما اعتبرت النائبة الأمريكية مارغوري تايلور غرين أن مواصلة تقديم الدعم المالي الأمريكي لنظام كييف، سيؤدي للقضاء على جيل كامل من الأوكرانيين، وترك شعب من الأرامل والأيتام.

ووافق مجلس النواب الأمريكي في جلسة أمس السبت، على مشروع قانون بشأن مساعدات إضافية لأوكرانيا بقيمة 61 مليار دولار تقريبا.

المصدر: نوفوستي