أكد الخبير البريطاني ألكسندر ميركوريس أن اللواء 47 الميكانيكي في القوات الأوكرانية في وضع صعب في إقليم دونباس بعد اقتراب الجيش الروسي من تطويقه.

وقال الخبير: "اللواء 47 الميكانيكي الذي يشارك في المعارك بشكل شبه متواصل منذ يونيو من العام الماضي، في خطر كبير وهو على بعد خطوة من التطويق، لذا قد يقرر الانسحاب من مواقعه، رغم الانتقادات الشديدة التي قد يتعرض لها بسبب هذا".

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وأكد أن الذعر يتزايد في كييف بسبب تطور الأحداث في دونباس، مشيرا إلى أن القوات الأوكرانية تنهار وتخسر الأرض التي تسيطر عليها.

وكانت مجلة "فورين بوليسي" قد كشفت أن القوات الأوكرانية تواجه صعوبة في الاحتفاظ بمواقعها في منطقة العمليات العسكرية الخاصة بسبب نقص الذخائر ومقومات الدفاع.

وأعلنت الدفاع الروسية اليوم الجمعة أن قواتها حسنت مواقعها على عدة محاور، ووجهت للجيش الأوكراني 34 ضربة مكثفة وتجاوزت خسائره 7.2 ألف جندي خلال الأسبوع الماضي.

المصدر: نوفوستي