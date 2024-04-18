كشفت مجلة "فورين بوليسي" أن القوات المسلحة الأوكرانية تواجه صعوبة في الاحتفاظ بمواقعها في منطقة العمليات العسكرية الخاصة بسبب نقص الذخائر ومقومات الدفاع.

وجاء في المجلة أن القوات الأوكرانية تضطر في كثير من الأحيان للتخلي عن مواقعها بسبب عجزها عن الاحتفاظ بها في ظل النقص الحاد في الذخائر، وفقدان مقومات الدفاع.

وأضافت المجلة أن القوات الأوكرانية تعمل على تعزيز مواقعها ببطء شديد، لاستعادة قدراتها الدفاعية، مما يوفر للقوات المسلحة الروسية فرصة التقدم.

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في وقت سابق، كتبت "فوربس" أن الجيش الأوكراني ليس لديه ذخيرة مدفعية كافية لضرب الجيش الروسي على الجبهة، ومنع تقدمه.

وأقر وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، مؤخرا أن الوضع في ساحة المعركة في أوكرانيا يتغير لصالح روسيا.

المصدر: RT