 
مباشر

فورين بوليسي: القوات الأوكرانية تتخلى عن مواقعها بسبب نقص الذخائر

أخبار العالم

فورين بوليسي: القوات الأوكرانية تتخلى عن مواقعها بسبب نقص الذخائر
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xdsj

كشفت مجلة "فورين بوليسي" أن القوات المسلحة الأوكرانية تواجه صعوبة في الاحتفاظ بمواقعها في منطقة العمليات العسكرية الخاصة بسبب نقص الذخائر ومقومات الدفاع.

وجاء في المجلة أن القوات الأوكرانية تضطر في كثير من الأحيان للتخلي عن مواقعها بسبب عجزها عن الاحتفاظ بها في ظل النقص الحاد في الذخائر، وفقدان مقومات الدفاع. 

وأضافت المجلة أن القوات الأوكرانية تعمل على تعزيز مواقعها ببطء شديد، لاستعادة قدراتها الدفاعية، مما يوفر للقوات المسلحة الروسية فرصة التقدم.

إقرأ المزيد
البنتاغون: الوضع في ساحة المعركة في أوكرانيا يتغير لصالح روسيا
البنتاغون: الوضع في ساحة المعركة في أوكرانيا يتغير لصالح روسيا

في وقت سابق، كتبت "فوربس" أن الجيش الأوكراني ليس لديه ذخيرة مدفعية كافية لضرب الجيش الروسي على الجبهة، ومنع تقدمه.

وأقر وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، مؤخرا أن الوضع في ساحة المعركة في أوكرانيا يتغير لصالح روسيا.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا