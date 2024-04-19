أوربان يحذر الاتحاد الأوروبي من لعب بالنار قد يقود أوروبا إلى الهاوية

صرح رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان اليوم الجمعة بأن الغرب على بعد خطوة واحدة من إرسال قوات إلى أوكرانيا، مؤكدا أن هذا يمكن أن يجر أوروبا إلى القاع.

وقال أوربان خلال فعاليات انطلاق الحملة الانتخابية للبرلمان الأوروبي: "نحن على بعد خطوة واحدة من قيام الغرب بإرسال قوات إلى أوكرانيا، إنها دوامة عسكرية قد تجر أوروبا إلى القاع.. إن بروكسل تلعب بالنار".

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وأشار أوربان إلى أن القادة الأوروبيين "شاركوا بالفعل" في الصراع في أوكرانيا، ووصفوه بأنه "حربهم الخاصة"، لافتا إلى أن أوروبا أنفقت عمليا على أوكرانيا حوالي 100 مليار يورو.

وأثارت تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي رفض فيها استبعاد إرسال قوات لأوكرانيا ردود فعل قوية من العديد من الدول الأوروبية.

وكان ماكرون قد قال في 26 فبراير الماضي إنه لا ينبغي "استبعاد" إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا في المستقبل، مشيرا إلى أنه لا يوجد إجماع على هذه الخطوة حاليا.

من جانبها، أكدت روسيا أن أي قوات ستظهر في أوكرانيا، ستصبح هدفا أولويا ومشروعا للجيش الروسي، محذرة الغرب من الإقدام على مثل هذه الخطوة.

المصدر: نوفوستي+RT