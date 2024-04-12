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لوكاشينكو: فرنسا لن تقدم على إرسال قوات إلى أوكرانيا

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لوكاشينكو: فرنسا لن تقدم على إرسال قوات إلى أوكرانيا
Sputnik
الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو
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أعرب الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو عن ثقته التامة بأن فرنسا لن تقدم على إرسال قواتها إلى أوكرانيا للدفاع عن نظام كييف، مؤكدا أن جميع أحاديثهم عن ذلك تثير الضحك.

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وقال لوكاشينكو للصحفيين اليوم الجمعة: "هل سيدافع الفرنسيون عن أوكرانيا؟ هذا هراء.. مجرد كلام. لن يذهب أي فرنسي إلى هناك ولن يحميهم أحد هناك".

وأضاف: "هم يحاولون على طريقتهم تخويفنا نحن وبوتين والتصريحات حول أن بيلاروس تريد الدخول في الحرب وأن روسيا تريد وضع سيطرتها على أوروبا... هذا هراء. لم نناقش هذه المسألة ولذلك ننصحهم: يا شباب، لا تفعلوها!".

المصدر: نوفوستي + RT

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