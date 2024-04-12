لوكاشينكو: فرنسا لن تقدم على إرسال قوات إلى أوكرانيا
Sputnik
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أعرب الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو عن ثقته التامة بأن فرنسا لن تقدم على إرسال قواتها إلى أوكرانيا للدفاع عن نظام كييف، مؤكدا أن جميع أحاديثهم عن ذلك تثير الضحك.
وقال لوكاشينكو للصحفيين اليوم الجمعة: "هل سيدافع الفرنسيون عن أوكرانيا؟ هذا هراء.. مجرد كلام. لن يذهب أي فرنسي إلى هناك ولن يحميهم أحد هناك".
وأضاف: "هم يحاولون على طريقتهم تخويفنا نحن وبوتين والتصريحات حول أن بيلاروس تريد الدخول في الحرب وأن روسيا تريد وضع سيطرتها على أوروبا... هذا هراء. لم نناقش هذه المسألة ولذلك ننصحهم: يا شباب، لا تفعلوها!".
المصدر: نوفوستي + RT